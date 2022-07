Sábado, dia 16 de julho de 2022, a Festividade de Sant´Ana 2022 está no 7º dia, e neste dia, a programação iniciou com a tradicional procissão que saiu da Sede do JAC Clube, Bairro de Santa Terezinha e teve como tema: "O poderoso fez por mim maravilhas e santo é o seu nome", e foi dedicada ao esporte obidense e outras entidades.

A procissão percorreu várias ruas até a Praça Barão do Rio Branco e depois a Catedral de Sant´Ana, onde foi celebrada a missa, presidida por Padre Domingos e Padre Emanuel

Os Notários e Convidados foram: Guardas de Sant'Ana, Pastoral Social, Servidores da De Esporte e Lazer, Liga Desportiva Obidense e Clubes Filiados, Grupo de Amigos Caminhantes de Fé.

Lembrando que nosso Site www.obidos.net.br (Chupaosso) está fazendo a retransmissão ao VIVO da programação Religiosa e Cultural, a partir das 20h, pelas suas redes sociais, que pode ser acessada no endereço: www.facebook.com/obidos.net.br

FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/5218-festa-de-sant-ana-2022-dia-dedicado-ao-esporte-obidense-e-outras-entidades#sigProId940fb615b9 View the embedded image gallery online at:



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/5218-festa-de-sant-ana-2022-dia-dedicado-ao-esporte-obidense-e-outras-entidades#sigProIda795ea10ba View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade