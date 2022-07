Casos de Covid-19 em Óbidos aumentam para 141 casos em uma semana

A Secretaria de Saúde, divulgou nesta segunda-feira (18) a atualização do Boletim Epidemiológico com os registros da última semana, referentes à pandemia do novo coronavírus no município de Óbidos.

Segundo o Boletim, foram registrados 141 pacientes positivos para Covid-19, mantendo por mais uma semana a preocupante alta no número de casos positivos.

Existem 7 pacientes internados no Hospital Dom Floriano. Testes e vacinação estão disponibilizados para apopulação e quem as pessoas que não completaram o processo vacinal, poderão fazer nos postos de vacinação, assim com devem fazer os testes para se certificar se é covid-19 ou não.

A Secretaria de Saúde reforça a orientação, para que a população procure os postos de vacinação para atualizar o ciclo de imunização.