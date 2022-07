A atração no Cliper de Sant´Ana foi o Grupo Raízes Pauxiara, resgate do Boi Pai do Campo

Logo após a missa na Catedral de Sant´Ana, as atenções se voltaram para as atividades culturais que aconteceram no Cliper de Sant´Ana, na noite desta segunda-feira, dia 18, onde houve leilões, bingos e aconteceu a apresentação do Grupo “Raízes Pauxiara, resgate do Boi Pai do Campo”, que foi muito bem recebido e aplaudido pelo público presente.

Foram apresentadas Músicas do Antigos Bois que já existiram em Óbidos, como o Boi Pintadinho e Flor do Campo. Eduardo Dias, que faz parte do Projeto de Resgate dos Bois, informou que o Folguedo do Boi já existe em Óbidos há mais de 172 anos, e que futuramente será apresentado com toda a sua indumentária e personagens.

Grupo Musical Raízes Pauxiara

O grupo intitulado Raízes Pauxiara, coordenado pelo poeta, cantor, compositor e agitador cultural Eduardo dias, faz parte do Projeto Revitalização do Boi Bumbá Obidense e é composto por pessoas descendentes dos fazedores de cultura desde quando se tem registro da existência da Cultura original em Óbidos, isto é, há 172 anos.

Hoje, novamente se busca essa identidade com novos componentes dessas famílias tradicionais de Antonico Pé de Arpão, Miguel Venâncio entre outros, na certeza de se trazer ao público para conhecimento e das futuras gerações, a nossa verdadeira Identidade Cultural.

Na apresentação, o Gruo Raízes Pauxiara cantou algumas músicas do repertório dos tradicionais Bois Pintadinho e Pai do Campo, assim como algumas músicas do Cordão de Pássaros Arara.

Componentes: Jorge Fernandes, Alexandro Panela, Jardel, Fabinho, Mauro Sena, Jorge Cancão, Gole, marcos, Lady Lu e Eduardo Dias.

