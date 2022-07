Sant´Ana 2022: Grupos da Melhor Idade se apresentaram no Cliper de Sant´Ana

Segunda-feira, dia 19 de julho de 2022, a Festividade de Sant´Ana 2022 teve continuidade e neste dia, a programação iniciou com a tradicional procissão que saiu da Escola Dr. Raimundo Chaves e teve como tema: "Mostrai-nos, ó senhor, a vossa bondade.".

A procissão percorreu várias ruas até a Praça Barão do Rio Branco e depois a Catedral de Sant´Ana, onde foi celebrada a missa diária que foi presidida pelos Padres Leonardo e Domingos.

Os Notários e Convidados foram: Alunos, servidores da Escola Municipal Dr. Raimundo Chaves, Pastoral da Juventude, Catequese de Crisma, Projeto Cultura pela Paz e Juventude em Geral.

Atração_Cultural

Logo após a misss as atividades culturais aconteceram no Cliper de Sant´Ana, onde houve leilões, bingos e apresentações de grupos da melhor idade assistidos por projetos coordenados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), vinculados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, localizados nos bairros São Francisco e Perpétuo Socorro, que levaram a alegria e o colorido da dança do Carimbó, e reviveram os grandes sucessos do Rock And Roll dos anos 60.

Houve também apresentação de crianças assistidas pelo CRAS 2, que cantaram a paródia “Os idosos são tudo para mim”, em referência as ações de combate à violência contra a pessoa idosa.

