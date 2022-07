Show da Banda Symmons no Cliper de Sant´Ana emocionou os obidenses

Desde cedo o Cliper de Sant´Ana já se encontrava lotado na noite desta sexta-feira, dia 22, dia em que a Banda Symmons retomou aos palcos depois de 17 anos de ausência, realizando um show emocionante, principalmente para a geração de obidenses que vivenciou os áureos tempos em que a Banda embalou muitas festas em Óbidos e outros municípios da região, chegando a tocar na capital paraense.

O Show iniciou por volta da meia noite e foi até as 3h, acompanhado por um excelente público que não arredou o pé, permanecendo até o final da apresentação da Banda Saimmons, que relembrou os antigos sucessos de sua “época de ouro”, comandada por Amauri Savino e Renilson, revivendo momentos inesquecíveis para o público e para os componentes da Banda.

Registramos algumas fotografias da banda e do público presente, como também realizamos a transmissão ao VIVO do show, e as pessoas que moram fora de Óbidos tiveram a oportunidade de rever a Banda Symmons.

FOTOS...



A Banda Symmons

A Banda Symmons surgiu na década de 80, em Óbidos, tocou muitas festas, alegrou por muitos anos a geração de obidense dos anos 80, emocionou e uniu muitos corações. Chegou a tocar no Baile dos Pauxis, em Belém do Pará, fazendo muito sucesso junto ao público que vivenciou essa época.

A Banda surgiu no ano de 1986, sendo que a primeira formação foi com os seguintes músicos: Contra Baixo, Vanderlei Brandão; Bateria, o Professor José Maria,; Teclado Rock e vocais Amauri Savino e Alvino Cerdeira.

Dois meses depois, Pedrinho assumiu a Bateria, sendo que a primeira vocalistas foi a jovem Wanderleia Brandão que permaneceu no grupo por três meses. Em seguida, fez parte do Grupo Nilcimar Amaral e logo após, Nilda Araújo.

Ao longo de 8 meses, a Banda teve mudança no contra baixo e guitarra, Salomão assumiu o contrabaixo e Vanderlei Brandão a guitarra. Nessa época, entrou também na Banda, Cezar, conhecido como Darfa, que fazia a percussão.

Agora, com a volta da Banda Symmons, a formação terá os seguintes músicos: Rock, nos teclados; Salomão, no contrabaixo; Irineu Gomes, na guitarra; Palito, na Bateria, e nos vocais, Amauri Savino e Renilson.

