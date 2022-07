Sant´Ana 2022: Noite dedicada a Celebração do Jubileu de Prata de Dom Bernardo

Com o tema: “O amor de Deus dá sentido à vida”, a noite desta quinta-feira, dia 22, da Festividade de Sant´Ana 2022 foi dedicada Celebração do Jubileu de Prata de Dom Bernardo, que completou 25 anos de sacerdócio, parte dedicada à Diocese de Óbidos como Bispo.

A programação desta noite iniciou com a tradicional procissão que saiu da Loja Maçônica Força e Harmonia, Bairro do Centro, percorreu várias ruas até chegar a Praça de Sant´Ana, onde foi realizada a Celebração do Jubileu de Prata de Dom Bernardo.

Os Notários e Convidados foram: Comunitários e Grupos da Comunidade de Santa Maria, Comunidades da Costa Fronteira, CMO, Banco do Brasil, Amazônia e Bradesco, Casas Lotéricas, Loja Maçônica de Óbidos e Damas da Fraternidade

Atração_Cultural

Logo após a missa as atividades culturais aconteceram no Cliper de Sant´Ana, onde houve leilões, bingos e a realização do Show da Banda Simmons, retornado ao Palco do Cliper, após 17 anos.

Apresentação da Banda Simmons

www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade