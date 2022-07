Leilão de animais da Festividade de Sant´Ana 2022 arrecadou mais de 500 mil reais

Durante a Festividade de Sant´Ana acontecem vários eventos, um desses eventos é o Leilão de Animais, um dos mais esperados pela população obidense, principalmente os pecuaristas de Óbidos, o qual ocorreu no Cliper de Sant´Ana neste domingo, dia 24, começando por volta de 12h e terminou por volta da 20h.

Segundo os organizadores do evento, este ano de 2022 foram leiloados 100 animais, sendo que o valor arrecadado foi de R$510.110,00 (Quinhentos e dez mil, cento e dez reais), sendo que R$ 499.210,00 para a Festividade de Sant'Ana; R$ 3.700,00 para a Fazenda da Esperança e R$ 7.200,00 para a Santa Casa de misericórdia de Óbidos.

O animal leiloado com maior valor foi mm Mamote PO doado por Gico Amaral e arrematado por Francisco Aguiar, conhecido em Óbidos por Francisco Ceará, por R$ 25.000,00. Destacamos também o Leilão de um pirarucu, pesando cerca de 70 kg, que foi arrematado por dois mil reiais.

Durante o Leilão, as pessoas arremataram alguns animais, doaram para serem leiloados novamente em favor da Santa Casa de Misericórdia (R$ 7.200,00), com o intuito de ajudar o Hospital que presta serviços de saúde à população obidense, assim como para a Fazenda da Esperança (R$ 3.700,00).

O Leilão contou com o empenho dos leiloeiros Duzinho, Márcio Pinto, Edisérgio, Jorge e Mário Jorge, para conseguir os maiores lances nos animais e com certeza conseguiram, e também da comissão organizadora do leilão que conseguiram uma arrecadação recorde e mobilizar a população para participar de um dos maiores leilões do oeste paraense, que este ano voltou a ser presencial, entretanto foi transmitido AO VIVO pelas redes sociais da Diocese de Óbidos e deste site.

Senhora Sant´Ana agradece!

