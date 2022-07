Sant´Ana 2022: Noite dedicada aos Meios de Comunicação

Neste domingo, dia 24, a Festividade de Senhora Sant´Ana 2022 dedicou o dia da programação aos Meios de Comunicação, Rádios, TVs, Sites, Jornais, Blogs, Assessorias, enfim, a todos os meios que levam informações à população.

A programação desta noite iniciou com a tradicional procissão que iniciou na Rádio Comunitária Sant´Ana, percorreu várias Ruas até chegar à Catedral de Sant´Ana, onde foi celebrada uma missa que teve como Tema: “Pedi e recebereis”.

Os Notários e Convidados foram: Rádio Comunitária Sant'Ana, RCS, Servidores da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Funcionários da Agência dos Correios, Rádio e TV Atalaia, TV Sentinela, PASCOM, SEDCOM, Publicidades, Jornais, ASCOMe Sites: Chupa Osso, Folha de Obidos, Obidense, Amazon Notícias e Fivelando, Blog do João Santos e AALO.

Atração_Cultural

Logo após a missa as atividades culturais aconteceram no Cliper de Sant´Ana, onde houve leilões, bingos e a realização do Show em tributo a Sebastião Tapajós (in memoriam) e Wander de Andrade (in memoriam)

Lembrando que nosso Site www.obidos.net.br (Chupaosso) está fazendo a retransmissão ao VIVO da programação Religiosa e Cultural, a partir das 20h, pelas suas redes sociais, que pode ser acessada no endereço: www.facebook.com/obidos.net.br

FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/5242-sant-ana-2022-noite-dedicada-aos-meios-de-comunicacao#sigProIdd8b9f6f40a View the embedded image gallery online at:



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/5242-sant-ana-2022-noite-dedicada-aos-meios-de-comunicacao#sigProId15f35dfec4 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade