ÓBIDOS: Primeiro Arrastão Cultural do Boi Pai do Campo homenageia Sant´Ana

Aconteceu nesta terça-feira, 26, em Óbidos, dia do encerramento da Festividade de Sant´Ana, 1º Arrastão Cultural do Boi Pai do Campo, em homenagem a senhora Sant´Ana.

A concentração aconteceu na Praça do Ó, de onde saiu pelas ruas de Óbidos, até chegar na Praça de Sant´Ana, e por onde passava chamava a atenção da população obidenses.

O Cortejo, organizado pelo agitador cultural, Eduardo Dias, com a participação do Grupo Raízes Pauxiara, fizeram os participantes dançar e relembrar os antigos Boi Bumbás que existiram em Óbidos, como o Pai do Campo e Pintadinho.

Uma coisa é certa, o arrastão foi um sucesso e os organizadores já estão se planejando para o ano de 2023.

Folguedo_do_Boi Bumbá em Óbidos

São muitas as manifestações culturais vivenciadas no cenário cultural obidense, que ocorrem por todo o Município, em diferentes comunidades. Destas, será dado ênfase ao Boi Bumbá, que ocorre há mais de 150 anos.

“O meu prazer é cantar até morrer,

se eu for pensar na vida

sou capaz de enlouquecer.”

(Toada de boi do folclore obidense)

Dentre as manifestações folclóricas existentes no Município de Óbidos, o folguedo do Boi-Bumbá sempre se destacou pelo seu caráter marcante e determinante, no contexto do seu povo, onde num passado não tão distante, era comum nas noites de junho, se ouvir ao longe o rufar de um tambor, embalando os Cordões de boi-bumbá, que alegravam a vida da cidade, de maneira tão pura, que ainda hoje, vez ou outra, ainda nos deparamos mesmo que sem querer, cantarolando aquelas cantigas, que estão perpetuadas na nossa memória.

