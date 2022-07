Festividade de Sant´Ana 2022 encerra com procissão, missa, bingo, leilão e fogos

Depois de dois anos, a Festividade de Senhora Sant`Ana 2022, em Óbidos, voltou a ser realizada presencialmente e nesta terça-feira (26), aconteceu o encarceramento, sendo que a procissão final da padroeira dos obidenses, saiu da Catedral por volta das 18h horas e percorreu várias ruas, acompanhada por centenas de fiéis. A organização da procissão começou por volta das 17:00h quando os fiéis começaram a chegar e se aglomerar em frente a Matriz. Após a procissão houve a tradicional missa campal na Praça de Sant Ana.

A população obidense voltou a vivenciar a Festividade de forma presencial, o que fez com que as pessoas voltassem a frequentar os quiosques que foram montados, ande antigamente existiam as Barracas, o Cliper e a Praça. Próximo a meia noite, a diretoria da Festividade de Sant´Ana, que teve este ano como coordenador principal, Gico Amaral, se reuniram no palco do Cliper de Sant´Ana, juntamente com Dom Bernardo, agradeceram a todas as pessoas que contribuíram de alguma forma para que a festividade pudesse acontecer, como também a população obidense que participou ativamente das atividades religiosa e culturais.

A queima dos fogos, a meia noite, encerrou definitivamente as festividades, que deixará saudades em muitos corações, que de alguma forma terão que retornar ao seu cotidiano.

Este site transmitiu AO VIVO, a maioria dos eventos da Festividade, os quais poderão ser revistos em nossa rede social, como também postamos centenas de fotografias, de todos os eventos, as quais poderão ser vistas em nosso site www.obidos.net.br



www.obidos.net.br – Fotos de João Canto e Vander N Andrade