Tribo Munduruku é campeã do Festribal de Juruti 2022

“O Reencontro dos Povos”, tema da 28ª edição do tradicional Festival das Tribos Indígenas de Juruti, o Festribal, trouxe o reencontro presencial do duelo de arte e cultura indígena entre as tribos Munduruku e Muirapinima, com direito às torcidas nessa retomada após dois anos sem realização, por conta da pandemia.

O Festribal é reconhecido como Patrimônio Cultural do município de Juruti e do Estado, evento que é realizado em três dias, sendo que as tribos se apresentam no último dia, sendo que este ano aconteceu no dia 30 de julho.

Neste domingo (31), aconteceu as apurações do 28º Festival das Tribos Indígenas de Juruti - Festribal, na arena Tribodromo, sendo que a Tribo Munduruku ganhou o festival das tribos com 479.9 pontos e a Tribo Muirapinima obteve 477.9 pontos.

A campeã levou para a Arena Tribodromo o tema ‘Povos originários, herdeiros da terra- floresta` com um grande espetáculo.

As notas foram analisadas por 4 jurados vindos de outros estados.

Informações e foto comunicação/Pmj