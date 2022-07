ÓBIDOS: Aulas da Escola São Francisco iniciam na quarta-feira, dia 3 de agosto

Após a férias de julho, o segundo semestre da rede municipal de ensino de Óbidos retorna agora em agosto, sendo que a Escola Municipal de Ensino Fundamental São Francisco, divulgou um comunicado informando que as aulas iniciarão no dia 03 de agosto de 2022, sendo que nos dias 01 e 02, acontecerá uma formação interna com os servidores da escola.

Veja o Comunicado:

COMUNICADO

A equipe gestora da escola São Francisco comunica a todos os senhores pais ou responsáveis dos nossos alunos, que mediante a uma formação interna que ocorrerá com os servidores nos dias 01/08 e 02/08 (Segunda-feira e Terça-feira), as aulas iniciarão no dia 03/08/2022 (QUARTA-FEIRA). Avisamos ainda que os alunos deverão estar usando máscara e trazer seus copos para água e trajados com seus fardamentos (quem tiver) ou com calça jeans e camisa com manga.

Atenciosamente equipe gestora.