O Sindicato dos Servidores Municipais de Óbidos realizará eleição

O Sindicato dos Trabalhadores Públicos Municipais de Óbidos – STPMO divulgou através do edital nº 015/2016, que estará realizando no dia 23 de setembro, eleições para escolha da nova diretoria e conselho fiscal do Sindicato.

Segundo o Edital, a chapas que quiserem concorrer ao pleito terão 15 dias para o registro da chapa a contar da data da publicação do presente edital. Os requerimentos de inscrição das chapas deverão ser entregues na sede do Sindicato em três vias, conforme determina o regimento eleitoral.

A seguir estamos publicando o Edital de convocação das eleições:

