Semma disponibiliza questionário sobre Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos

Informações vão ajudar a definir a política municipal de reciclagem, controle e a reutilização dos resíduos.

Está disponível para o público o questionário online produzido pela Secretaria Municipal de Saúde (Semma), que vai subsidiar a construção do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) de Óbidos.

São cinco etapas de fácil acesso que buscam coletar informações sobre o perfil socioeconômico da população, conhecimentos gerais a respeito do descarte correto dos resíduos e a frequência da coleta de lixo nos bairros da cidade, os cuidados com a saúde a partir do manuseio correto do lixo, e educação ambiental.

O plano será um documento que, por meio de um diagnóstico, vai orientar caminhos, estratégias, diretrizes e ações sobre o consumo, coleta, reciclagem, tratamento e destinação dos resíduos sólidos em todo território do município, proporcionando, assim, o planejamento e a aplicação adequada dos recursos públicos.

“Encaramos o desafio de construir esse plano pra que a gente possa avançar com a nossa política de gestão dos resíduos produzidos em Óbidos. A fase de esculta da população é fundamental para que possamos elaborar esse plano, atendendo as necessidades dos moradores de cada bairro e comunidade do município. Esperamos contar com a colaboração dos obidenses nessa fase importante”, disse o secretário de meio ambiente, Diego Santos.

O PMGIRS deve ser elaborado de acordo com a Lei nº 12.305 de 2010 que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, onde estabelece como instrumento o documento técnico que identifica a tipologia e a quantidade de resíduos gerados por empresas, indústrias ou estabelecimentos.

No documento devem constar ainda, ações preventivas e corretivas, tendo como principais objetivos o controle adequado e a reutilização dos resíduos, a fim de diminuir a produção e, consequentemente, os riscos ao meio ambiente e à saúde humana.

CLIQUE AQUI PARA ACESSAR O QUETIONÁRIO

Por: Érique Figueirêdo/ ASCOM-PMO