Período de lançamento de cabos elétricos sobre o Rio Amazonas, em Óbidos, foi adiado

A Linha de Transmissão Oriximiná – Juruti – Parintins interligará a subestação de Oriximiná, no Pará, à subestação de Parintins, no Amazonas.

A construção da Linha de Transmissão Elétrica que sai de Oriximiná, passando por Óbidos, Juruti, até chegar a cidade de Parintins está sendo feita pela Empresa ELECNOR do Brasil e está em pleno andamento. As torres que permitirão a travessia dos cabos sobre o Rio Amazonas medem 253m de altura e foram construídas próximas a cidade de Óbidos.

O processo de lançamento dos cabos iniciou no dia 11 de julho, com previsão de encerramento no dia 9 de agosto, entretanto os trabalhos de lançamento dos cabos sobre o Rio Amazonas não foram concluídos, em virtude da dificuldade ter sido maior do que previsto pela construtora, portanto o período de conclusão dos trabalhos foram adiados por mais duas semanas de atividades, ou seja, irá até o dia 23/08, sendo que o fluxo de barcos e navios no rio continuará interrompido entre as 8h e 12h.

Alexandre Paiva, da Dossel Ambiental, explicou porque a atividade atrasou: “Devido a imprevistos, o pessoal da Elecnor teve problemas técnicos no início e o equipamento precisou ser substituído. Então acabou que durante alguns dias o trabalho ficou comprometido e será necessário um pouco de mais de tempo para concluir todo o lançamento. Mas agora estão com três novas máquinas e colocaram mais mão-de-obra para conseguir terminar logo”,

Veja o vídeo produzido por Élison Araújo sobre o atraso na transposição dos cabos elétricos sobre o Rio amazonas.

Alexandre Paiva informou também, que se caso algum morador de Óbidos tenha se sentido prejudicado com o fechamento do tráfego pelo Rio Amazonas nesse período e nesse horário, deverá entrar em contato com a ouvidoria.

“A gente indica o canal de ouvidoria da Dossel como o ponto de partida para reclamações. Os casos estão sendo avaliados um a um, mas de uma forma geral pudemos observar que os transtornos tem sido pontuais”, informou Alexandre.

www.obidos.net.br