Requerimento da CMO solicita ampliação da rede de água para o bairro Perpétuo Socorro

Requerimento é direcionado a COSANPA, Prefeitura de Óbidos e ao Governo do Estado.

A Câmara Municipal de Óbidos – CMO aprovou na sessão ordinária da terça-feira, dia 09, o requerimento Nº 331/2022, de autoria do vereador Rubinho Souza, endereçado à COSANPA que pede a ampliação da rede de distribuição de água para o bairro Perpétuo Socorro.

De acordo com a justificativa do Vereador, o abastecimento da água no Bairro do Perpétuo Socorro, em Óbidos, tem sido um transtorno recente na vida de muitos moradores do bairro. Ainda segundo o parlamentar, para ter água encanada, alguns moradores precisam pagar mensalmente para proprietários de poços artesianos, disponibilizarem o fornecimento do líquido, que muitas das vezes não são águas potáveis por localizarem-se próximos a fossas ou de lixões.

Depois de aprovado em plenário, o requerimento foi encaminhado ao senhor CLAUDIO BRITO, Diretor local da Companhia de Saneamento do Pará, Prefeito de Óbidos Jaime Silva e verificado a possibilidade de intermediação junto ao Governo do Estado para a resolução da demanda.

A reivindicação tem como propósito levar acesso digno a água, para que os moradores do bairro tenham uma boa saúde e qualidade de vida.

FONTE: Comunicação/CMO