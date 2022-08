Em Óbidos, Repartimento recebe mutirão de atendimentos da Secretaria de Saúde

Mais de 10 serviços entre consultas e exames, foram ofertados aos moradores da comunidade do Repartimento, em Óbidos.

A região do Repartimento, localizada no limite dos municípios de Óbidos e Oriximiná, recebeu na segunda-feira (15) os profissionais que integram o projeto da Prefeitura de Óbidos denominado “Mutirão de Saúde”, que descentraliza do centro urbano diversos atendimentos e serviços ofertados pela rede pública.

Desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), a ação conta com o apoio de 22 profissionais entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, odontólogos e equipes de apoio, que realizam além de consultas médicas e odontológicas, testes rápidos das IST’S (Infecções Sexualmente Transmissíveis), teste de glicemia e coleta para exame preventivo de colo de útero (PCCU).

Atendimento na comunidade do Repartimento

No mutirão realizado no Repartimento, foram ofertados também os serviços de cadastro e emissão do cartão SUS, entrega de medicamentos – de acordo com a prescrição médica, e educação em saúde.

A enfermeira Nilda Ribeiro, que coordena a atenção básica de saúde em Óbidos, explica que os atendimentos são levados para as regiões com foco em suprir as grandes demandas, que são apresentadas pelos Agentes Comunitários de Saúde.

“Com essa junção dos atendimentos e a descentralização dos profissionais, conseguimos nos aproximar da real necessidade das nossas comunidades. Por isso, temos a preocupação de planejar a visita e avisar com antecedência os moradores, para garantir que o máximo de pessoas possíveis, sejam atendidas”, ressaltou.

Para dar mais conforto e evitar aglomerações, o público foi atendido nos prédios da Escola Dr. Romeu Andrade e na Unidade Básica de Saúde Maria Madalena Alves de Azevedo.

A dona de casa Franciane Moraes, conseguiu atualizar a caderneta de vacinação dos dois filhos e ainda foi atendida pelo odontólogo. Ela destacou a importância de ser atendida próximo de casa.

“Eu consegui vacinar os meus filhos e ainda consegui a extração de um dente meu. Parece pouca coisa, mas se a gente quiser isso, tem que pagar passagem e ir na cidade em busca desses atendimentos. Nem sempre conseguimos resolver tudo no mesmo dia, aí tem que gastar mais dinheiro pra voltar outro dia, então essa ação é muito importante pra gente”, agradeceu.

A expectativa é que até o final do mutirão, aproximadamente 300 pessoas tenham sido atendidas pelas equipes da Semsa.

Comunidades

Além da comunidade Repartimento, moradores de outras localidades foram assistidos: Monte Muriá, Novo Horizonte, Santa Luzia, Cabeceira do Rio Branco, São Pedro, Laguinho, Bom Viver, Chico Mendes, 13 de Maio, São João e Boa Esperança (Ramal das Varas), Água Branca, Uruçuzino, Piririma e Ramal do Flamengo.

