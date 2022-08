Escola Inglês de Souza realiza evento “Pedalandinho” e mobiliza ciclistas obidenses

O projeto Pedalandinho nasceu em 2019 e já é um sucesso entre os ciclistas obidenses, o qual aconteceu nesta sexta-feira, dia 19, em mais uma edição do evento que nasceu para os alunos da Escola Inglês de Souza, sendo que este ano se expandiu e já mobiliza toda sociedade obidense.

O objetivo do projeto Pedalandinho é incentivar através da prática do ciclismo o uso adequado da bicicleta e assim promover o desenvolvimento de habilidades motoras e cognitivas das crianças, por meio de um circuito de atividades com o uso da bicicleta, em homenagem aos estudantes da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental “Inglês de Souza”.

A concentração do Pedalandinho aconteceu em frente à Escola Inglês de Souza, no Bairro de Santa Terezinha, por volta das 17h30, quando iniciou o evento, percorreu várias ruas do Bairro e no final aconteceu um sorteio de prêmios nas seguintes categorias: Bicicleta mais enfeitada, ciclista mais novo e ciclista mais idoso.

Sobre o evento, a diretora da escola Inglês de Souza, Prof. Paula Andréa Gomes, comentou: “O evento tem toda uma logística e a escola se prepara pra isso, pra poder colocar as crianças em segurança e as famílias se sentirem seguras também. Graças a Deus o projeto é um sucesso e contamos sempre com a parceria de todos e o sucesso também é de todos, pois a escola abraçou a causa, assim como a comunidade, graças a Deus”.

A professora Paula Andréa informou que houve também sorteios de vários prêmios para os participantes, sendo que houve o sorteio de uma bicicleta.

FOTOS....



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/5299-escola-ingles-de-souza-realiza-evento-pedalandinho-e-mobiliza-ciclistas-obidenses#sigProId9e1ad3de13 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br– Fotos de Vander N Andrade