ÓBIDOS: População do Polo Cruzeirão  recebe serviços da Caravana da Cidadania

Chegar aos lugares mais distantes para levar os serviços e atendimentos mais procurados pela população é o objetivo da “Caravana da Cidadania” realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Social de Óbidos.

Na sexta-feira (19), moradores de 9 comunidades do polo Cruzeirão foram beneficiados com o projeto, que realizou 103 atendimentos voltados para a emissão de Carteira de Identidade (RG), orientação socioassistencial e inclusão no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Na terça-feira (23), a caravana atenderá os moradores da região do Cipoal e Liberdade.

Fonte: Comunicação/PMO