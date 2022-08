Em Óbidos, membros do Conselho de Alimentação Escolar - CAE recebem capacitação

Representantes do CECANE estiveram no município para repassar orientações referentes ao PNAE.

Na manhã desta segunda-feira (22), representantes do CECANE (Centro Colaborador em Alimentação e Nutrição Escolar) da Universidade Federal do Pará (UFPA), estão em Óbidos acompanhando e promovendo capacitação aos membros do Conselho de Alimentação Escolar (CAE).

“A gente agradece a presença do CECANE em nosso município, pois só vem fortalecer o trabalho do Conselho e dar mais transparência a esse serviço que é cuidar da merenda escolar”, enfatizou o presidente do CAE de Óbidos, Sávio Ricarte.

O CECANE tem como finalidade realizar ações que envolvam a pesquisa, ensino e extensão junto à rede escolar atendida pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE); apoio e interlocução do Programa junto às escolas de região sudeste; promoção da alimentação saudável nas escolas e educação permanente da equipe de nutricionistas.

“Hoje estamos em Óbidos promovendo um assessoramento aos membros do conselho da merenda escolar para que, de fato, eles possam estar cada vez mais preparados para saber como lidar com o repasse do Governo Federal destinado a merenda escolar”, disse Ellen Rocha representante do CECANE.

O PNAE

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) oferece alimentação escolar e ações de educação alimentar e nutricional a estudantes de todas as etapas da educação básica pública. O Governo Federal repassa a estados e municípios, valores financeiros de caráter suplementar efetuados em 10 parcelas mensais, ou seja, de fevereiro a novembro, para a cobertura de 200 dias letivos, conforme o número de alunos matriculados em cada rede de ensino.

O PNAE é acompanhado e fiscalizado diretamente pela sociedade, por meio dos Conselhos de Alimentação Escolar (CAE), e também pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), pelo Tribunal de Contas da União (TCU), pela Controladoria Geral da União (CGU), Ministério Público e pelo Cecane.

Por: Elton Pereira/Ascom-PMO