Documentário sobre o músico Eduardo Dias será lançado dia 12 de setembro

Documentário sobre as obras do músico, poeta e agitador cultural obidense Eduardo Dias será lançado no dia 12 de setembro de 2022, em Belém do Pará.

Segundo Eduardo Dias, o Documentário: Conto de cantador foi realizado pela Produtora 2G, a mesma que produz o Canta Pará, foi concebido para lançar em DVD, entretanto, por não conseguir patrocínio, o documentário será disponibilizado nas plataformas digitais.

Estamos postando uma amostra do documentário que será lançado dia 12 de setembro. Veja...

