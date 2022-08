Santarém: Aberta licitação para recuperação do cais em escadaria da Vila Socorro

A licitação das obras de infraestrutura e recuperação do cais em escadaria da Vila Socorro tem o valor global estimado em R$ 1.117.617,68.

A Prefeitura de Santarém, por meio da Comissão Permanente de Licitação da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (Semap), abriu nesta terça-feira, 23, processo licitatório visando à contratação de empresa especializada para construção de drenagem, canaletas, dissipadores, pavimentação em concreto simples, calçada e grama e recuperação do cais em escadaria da Vila Socorro, região do Lago Grande. A obra deverá ser concluída em um prazo de 120 dias e será executada por meio de convênio junto ao Governo do Estado.

O processo licitatório será por meio da Tomada de Preços. O critério de julgamento adotado será o menor preço Global, observadas as exigências contidas no edital e seus anexos. Os envelopes com as propostas serão abertos no dia 08 de setembro de 2022, às 09h30, na sala de reunião da Semap. A licitação é do tipo menor oferta.

O edital e demais informações sobre a licitação podem ser consultados no site da Prefeitura de Santarém.

O investimento total será de R$ 1.117.617,68 (Um milhão, cento e dezessete mil, seiscentos e dezessete reais e sessenta e oito centavos). Sendo R$ 1.005.855,90 recurso estadual e R$ 111.761,78 contrapartida municipal.

A obra atenderá os munícipes daquela localidade proporcionando maior segurança da Vila, principalmente com relação à situação de erosão que se encontra atualmente, garantindo à drenagem de águas pluviais, protegendo também o patrimônio cultural da Vila, que possui praça e Igreja na frente do Vilarejo e próximo a área de intervenção do cais de contenção.

