Em Carta, Ronaldo Brasiliense se despede da Associação Cultural Obidense

O Jornalista Ronaldo Brasiliense foi Presidente da Associação Cultural Obidense – ACOB, que administra o Museu Integrado de Óbidos, por quatro anos, se despediu da presidência da entidade em uma “Carta aos Obidenses”, publicada em sua rede social nesta quinta-feira, dia 25.

Veja a Carta na íntegra:

Carta aos Obidenses

Meus amigos:

Fui presidente da ACOB por quatro anos. Fui eleito por aclamação. Atendi uma convocação de muitos. Ninguém queria assumir.

Em quatro anos, nossa diretoria saneou as dívidas com a Receita Federal, Cosanpa e outras.

O auditório do Museu Integrado de Óbidos inundava em dias de chuva. Fizemos uma campanha e trocamos todo o telhado.

O forro estava tomado de morcegos, ratos e camaleões. Fizemos outra campanha e colocamos um novo forro de lambri.

Pintamos todo o Miob duas vezes, interna e externamente.

Comandamos a campanha que devolveu à população o Forte dos Pauxis, marco histórico da fundação da cidade. Todos devem lembrar como estava o Forte, cenário de drogados, mato e cobras.

Depois, reformamos a Cabeça do Padre, ameaçado de desabar após ser abarroado por uma balsa.

Tudo foi feito sem qualquer dinheiro público, pois a ACOB estava sem Certidão Negativa de Débitos e, portanto, impossibilitada de firmar convênios com o Município, com o Estado, com a União.

Enfrentamos nesses quatro anos a maior Pandemia em cem anos ,- da Covid 19 - que matou quase 700 mil brasileiros e quase duas centenas em Obidos. Apesar da Pandemia, o Museu funcionou em alguns períodos graças ao associado Jorge Eder Mamede, a quem neste momento presto reverência e justa homenagem.

Por fim, muito me honra ter assinado o convênio com a Fundação alemã Gerda Henkel para a digitalização de toda a documentação histórica de nosso museu, com o convênio garantindo a contratação de dize estagiários e dois supervisores, garantindo investimentos superiores a R$ 350 mil em dois anos, com geração de emprego e renda.

Dei mais de 1.500 dias da minha vida pela ACOB, pelo seu belíssimo Museu Integrado e por Obidos, cidade dos meus bisavós, avós e minha mãe querida. Dedicação sem receber salário, muitas vezes pagando as despesas do museu do meu próprio bolso.

Meu muito obrigado às minhas irmãs Maria Nilce Farias Peruffo e Socorro Zortea, que lá do Rio Grande do Sul sempre estiveram - e estão - ao meu lado, e ao irmão Paulo Brasiliense, um esteio em minha vida.

Quero agradecer aqui, também, Fortunato, Ana Maria, Abraham e Salomão Chocron, que sempre apoiaram todas as nossas iniciativas na ACOB.

Um agradecimento especial para Delio Azevedo e Ricardina Farias Azevedo, que praticamente me adotaram nesta cidade e a seus filhos Delio Azevedo Jr, Felinto, Elpídio, Neyla, Neuza, Ana Luísa e todos demais, que sempre me acolheram, na saúde ou na doença.

Muito obrigado ao Alessandro Savino, lá de São Paulo, ao Stones Machado, Anezia Savino, Lelê Chaves, Daniel Marinho, Alfredo Henrique Sarrazin e muitos outros, de Manaus, Amazonas.

Gratidão eterna ao Eládio e ao Beto Canto, ao Jorge Ary Ferreira, Laisse e Sônia Ferreira, ao querido Valmir Carvalho, o Vamico, ao Chico Alfaia e a Antonieta e a Elo, amigos do coração, ao doutor Cláudio Hammani, ao Marcos Belicha, ao doutor Edison Silva, ao irmão Ariosto Dias, ao João Andrade, ao Edilson Santos, ao Aucimario e Melinda, ao sempre presente Every Aquino, Zé Antônio e Jota.

Agradeço, por fim, de coração aos queridos José Júlio Maciel Pinto e Bel Pinto, que muito me honram com sua amizade e carinho.

Essa é uma despedida.

Continuo com a mesma casa, o mesmo carro, a mesma voadeira e, graças a Deus, com uma imensa legião de amigos.

Deus salve a ACOB.

Deus salve Óbidos!

Muito obrigado.

RONALDO BRASILIENSE