Prefeito e superintendente da Caixa Econômica discutem inauguração de agência em Óbidos

O prefeito Jaime Silva recebeu na quarta-feira (24), para uma reunião institucional, o superintendente executivo de Governo da Caixa Econômica Federal, Ubirajara Júnior.

A reunião aconteceu na sede da Prefeitura Municipal, e contou ainda com as presenças da superintendente executiva de Varejo, Maria Fátima Linhares; do superintendente de rede do Estado do Pará, Árthemis Luis Nogueira; e da coordenadora de Filiais da Caixa, Juliane Barão Kummer.

A inauguração da agência em Óbidos e a necessidade de firmar convênios e demais atividades em parceria com a Caixa, foram pautas do encontro. A ideia é que esses negócios envolvam não só a administração municipal, mas também o setor empresarial local.

O prefeito de Óbidos afirmou que o município tem total interesse na manutenção da Caixa em Óbidos, e disse esperar que a iniciativa privada e o setor produtivo, também entendam essa importância, e busquem pelos serviços do banco.

FONTE: Comunicação/PMO