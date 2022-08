ÓBIDOS: Sespa realiza aperfeiçoamento de campanhas de imunização para servidores da Semsa

Ciclo de capacitação com representantes da Sespa visa aperfeiçoamento de campanhas de imunização e melhorias dos indicadores de saúde de Óbidos.

Servidores da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) de Óbidos, participaram no período de 23 a 25 de agosto de um ciclo de capacitação ministrado por técnicos do 9º Centro Regional da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) voltados para o melhoramento da cobertura vacinal no município e para o aperfeiçoamento do modelo de financiamento, que é voltado para aumentar o acesso das pessoas aos serviços da Atenção Primária (AP).

Profissionais que atuam nas Unidades Básicas de Saúde da cidade e do interior, e os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) participaram das palestras, que foram destinadas para Óbidos, por meio de uma parceria entre a Prefeitura Municipal e a Sespa.

O objetivo é ampliar os conhecimentos dos profissionais com as novas metodologias do Plano Nacional de Imunização (PNI) para expandir a cobertura vacinal e minimizar os problemas identificados.

“Nós fizemos uma avaliação e identificamos que os municípios estão com baixa cobertura vacinal, então nós temos que melhorar o desempenho para ofertar um serviço de qualidade, preparar os nossos servidores para executar a vacina, e aí buscar todas aquelas crianças que não foram vacinadas, que precisam receber a dose recomendada pra gente alcançar os 95% de cobertura vacinal no público específico”, ressaltou Ragner Junott, coordenador de Vigilância Epidemiológica e Imunização do 9º CRS.

Mirella Lopes, coordenadora de Imunização da Semsa, explica que a partir da capacitação, todo o plano de vacinação já definido passará por avaliação e sofrerá alterações para adequar as novas necessidades.

Atualmente o município está desenvolvendo quatro campanhas de vacinação diferentes.

“Estamos avaliando a nossa cobertura desde o início das campanhas até hoje. Vamos avaliar verificar se há a necessidade de mudar ou montar uma nova estratégia pra alcançar as metas”, disse Mirella.

Atenção Primária

Mais de 100 profissionais das zonas urbana e rural entre médicos, enfermeiros, odontólogos, diretores de UBS’s, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, técnicos de enfermagem, auxiliares de saúde bucal e administrativos, que atuam na Atenção Básica, receberam capacitação sobre as mudanças de avaliação de financiamento do programa “Previne Brasil”, por meio de indicadores de desempenho da saúde.

O Previne Brasil equilibra valores financeiros per capita referentes à população efetivamente cadastrada nas equipes de Saúde da Família e de Atenção Primária, com o grau de desempenho assistencial das equipes, somado a incentivos específicos como ampliação do horário de atendimento do “Programa Saúde na Hora”, equipes de saúde bucal, informatização das unidades entre outros tantos programas.

“A gente quer melhorar a qualidade da informação, a qualidade da assistência, mas pra isso nossos profissionais têm que estarem capacitados. Esse é um dos nossos principais objetivos e estamos empenhados em adaptar a toda a rede municipal de saúde, para avançarmos com esse projeto que é vital pra manutenção dos nossos programas”, explicou a coordenadora da Atenção Básica da Semsa, Nilda Ribeiro.

Por: Érique Figueirêdo/ ASCOM-PMO