ÓBIDOS: Fluxo de embarcações no Rio Amazonas voltará a normalidade dia 27/08

A Parintins Amazonas Transmissora de Energia divulgou comunicado, a qual informa que a partir do dia 27 de agosto de 2022 será liberado totalmente o tráfego de embarcações pelo Rio Amazona próximo a cidade de Óbidos, em virtude de terem concluído o lançamento dos cabos da Linha de Transmissão Oriximiná – Juruti – Parintins.

Este projeto consiste em uma linha de transmissão de 230 kV, que conecta a Subestação Oriximiná (Pará) com a Subestação Jurupari (Pará) e finalmente com a Subestação de Parintins (Amazonas). A concessão inclui o desafio construtivo do cruzamento do rio Amazonas na sua passagem pela localidade de Óbidos com aproximadamente 2,3 km de vão e uma altura de apoios de 254m.

Estas infraestruturas servirão para atender a demanda elétrica nas localidades situadas em ambas as margens do rio Amazonas, especialmente das cidades de Oriximiná, Óbidos e Juruti, no estado do Pará, e da cidade de Parintins, no estado do Amazonas.

Veja o Comunicado:

Mapa da Linaha de Transmissão Oriximiná-Óbidos-Juruti-Parintins