ÓBIDOS: As obras para asfaltamento da Rodovia PA – 437 continuam

A rodovia PA – 437, em Óbidos, inicialmente recebeu asfaltamento da cidade até a Subestação de Energia, metade do caminho até o Balneário do Curuçambá. Dando continuidade ao asfaltamento da PA, o Governo do Estado contratou mais 8,7km de pavimentação asfáltica e sinalização, que vai da Subestação, passando pelo Curuçambá, até chegar no entroncamento, PA-254, rodovia que liga as cidades de Oriximiná e Alenquer.

Os trabalhos iniciais de terraplanagem para o asfaltamento da PA – 437 aconteceram em 2020, entretanto a empresa que iniciou, abandonou os serviços em 2021, sendo que em agosto de 2022, os serviços foram reiniciados pela empresa Via Oeste e estão em pleno andamento.

A execução dos serviços da PA-437, que ganhará a extensão de 8,70km da pista, está na fase de preparação das camadas para receber o asfalto, da qual registramos algumas imagens, que mostra a execução dos trabalhos.

www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade