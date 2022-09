ÓBIDOS: Desfile do Corpo de Bandeiras das Escolas marca a abertura da Semana da Pátria

Em Óbidos, a programação da Semana da Pátria iniciou nesta quinta-feira, dia 1º de setembro, quando aconteceu a solenidade de abertura na Praça da Cultura, em frente do Quartel de Óbidos (Casa da Cultura) com a participação do Corpo de Bandeiras das Escolas obidenses.

Houve hasteamento dos pavilhões Nacional, Estadual e Municipal acompanhando a execução dos hinos, com a presença de várias autoridades municipais, como o prefeito de Óbidos Jaime silva.

A programação da Semana da Pátria contará com a participação de escolas da rede municipal de alguns polos educacionais da zona rural como a Escola Tenente Pedro Muniz, da comunidade Cipoal, e a Escola Dr. Romeu de Andrade, da comunidade Repartimento, além do Instituto Federal do Pará (IFPA) campus Óbidos e da Polícia Militar.

Os desfiles serão realizados nos dias 4, 5, 6 e 7 de setembro, sempre a partir 19h na Praça da Cultura.

