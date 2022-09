Ufopa: II Sarau Cultural Iurupari 2022 está com inscrições abertas até dia 21

Estão abertas as inscrições para o “II Sarau Cultural Iurupari”, que neste ano será realizado no dia 24 de setembro, a partir das 19h, na área externa do Espaço de Formação Cultural da Ufopa, na Unidade Rondon.

Os interessados em participar podem fazer a inscrição até o dia 21 de setembro para as seguintes expressões artísticas: música, teatro, dança, textos e artes plásticas ou visuais, por meio de formulário CLIQUE AQUI:

Seleção

Para selecionar os artistas, a organização do evento irá nomear profissionais qualificados para avaliar a qualidade artística das apresentações dos respectivos grupos ou pessoas inscritas e para compor a programação até 13 apresentações serão escolhidas. A divulgação do resultado será feita dois dias antes da realização do evento. Cada apresentação deverá ter duração máxima de 13 minutos.

Para mais informações, acesse o edital de inscrições para atrações e regulamento, CLIQUE AQUI.

Sobre o evento

A ação de extensão “II Sarau Cultural Iurupari” é realizada, gratuitamente, para a comunidade em geral e tem o objetivo de incentivar a expressão cultural da população santarena em todos seus aspectos, como música, dança, poesia, interpretação teatral e demais manifestações artísticas.

Contato: telefone (93) 99130-6555

Talita Baena – Comunicação/Ufopa