A música de Délio Aquino, “Não chore sobre a cheia”, foi classificada para final do FECANI-2022

A grande final do 37º Festival da Canção de Itacoatiara – FECANI 2022 acontece nesta terça-feira, dia 06.

A música “Não Chore sobre a cheia” do músico e poeta obidense Délio Aquino está classificada para a grande final do 37º Festival da Canção de Itacoatiara – FECANI 2022, que será realizada nesta terça-feira, dia 06, que será transmitida ao vivo pelas redes sociais do Fecani 2022.

A seguir, estamos postando o vídeo com a música de Délio Aquino, que foi gravada para concorrer ao festival.

Assista:

Músicas Classificadas para a final do FECANI 2022

