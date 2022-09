ÓBIDOS: Estádio Arizão ganhará arquibancada coberta com a reforma

Nos áureos tempos do futebol obidense, as partidas eram realizadas no antigo Estádio General Rego Barros, em frente ao Quartel de Óbidos, hoje, Praça da Cultura. O velho estádio perdeu a hegemonia do futebol local, quando o Estádio Ary Ferreira, no Bairro da Cidade Nova, foi inaugurado em novembro de 1992, e as partidas de futebol foram transferidas para o Estádio Arizão, como é denominado pelos obidenses.

Por todos esses anos, o Estádio Arizão vinha recebendo as partidas do futebol obidense, entretanto há dois anos o Estádio parou, para iniciar as obras de reforma e requalificação, as quais estão em pleno andamento e já podemos ver a diferença, começando pelas arquibancadas que receberão cobertura.

Registramos algumas imagens que mostra as montagens das estruturas metálicas de cobertura das arquibancadas, que iniciaram nesta quinta-feira, dia 15. Serão mais de 900 metros de arquibancadas cobertas, para o conforto dos torcedores que frequentam o Arizão.

Segundo a Assessoria de comunicação da Prefeitura de Óbidos, além da cobertura, o investimento que conta com recursos do Governo Federal, com contrapartida da Prefeitura de Óbidos, prevê a troca dos alambrados, reforma dos vestiários e banheiros, iluminação do campo, entre outras melhorias.

www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade