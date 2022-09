Nego Nelson abre o Tapajazz, Mostra Belém, que acontece no Margarida Schivasappa

As apresentações do TAPAJAZZ iniciam às 19h30 e o ingresso pode ser trocado por 1kg de alimento não perecível, a partir das 14h de cada dia de evento, na bilheteria do teatro Margarida Schivasappa.

A programação do Tapajazz Mostra Belém inicia nesta quinta-feira, dia 15 e irá até o dia 17 de setembro, no Teatro Margarida Schivasappa, onde reunirá expoentes da música instrumental brasileira e paraense. Nesta edição o festival conta, pela primeira vez, com participação de músicos internacionais. Os três dias terão transmissão pelo canal de Yotube Oficial do Tapajazz.

Nascido às margens do rio Tapajós, em Alter do Chão, Santarém-Pa, o Tapajazz traz este ano, uma programação está diversificada e conta com a presença feminina de Andrea Pinheiro, que se apresentará com o Trio Lobita, e Jane Duboc, que será acompanhada pela Amazônia Jazz Band.

Além delas, grandes nomes da música instrumental estarão presentes, como o violonista Nego Nelson, que abre o festival, e o guitarrista Delcley Machado, além dos convidados nacionais, o violonista Zé Paulo Becker (RJ), o pianista Amaro de Freitas (Recife-Pe), o violoncelista Jaques Morelenbaum (RJ), e o Grupo Wakerê, que reúne músicos franceses, guianensis e amapaenses.

Confira a programação

SERVIÇO

Tapajazz Mostra Belém – De 15 a 17 de setembro, às 19h30, no Teatro Margarida Schivasappa do Centur – Belém-Pa. O ingresso será trocado por 1kg de alimento não perecível, na bilheteria do teatro

