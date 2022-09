Boto Cor de Rosa destaca a celebração da vida na primeira noite do Festival dos Botos

Alter do Chão reviveu a magia do Festival dos Botos na primeira noite de apresentações realizada nesta sexta-feira, 16, no Lago dos Botos. Após dois anos sem realizações em virtude da pandemia da covid-19, a encenação folclórica da Lenda do Boto retornou em 2022 sob novo formato. Um boto se apresenta em cada noite e quem abriu com chave de ouro o retorno do Festival foi o boto Cor de Rosa, que levou para o Lago o tema: Macucauá, Celebrando a Vida. A noite teve ainda o show da banda baiana ‘Babado Novo’ e do cantor Patrick Araújo, levantador do boi Caprichoso.

O atual campeão do Festival, em 1h56min de apresentação, contagiou, emocionou e levantou a plateia que prestigiou sua apresentação. Com o objetivo de garantir o bicampeonato, o Cor de Rosa apostou na valorização da cultura dos povos tradicionais e de todo rito tradicional que há séculos é realizado dentro da Festa do Çairé.

A agremiação incluiu no seu enredo uma forte mensagem sobre a conscientização em torno da preservação do meio ambiente, mais especificamente nossos rios e florestas.

“É uma mensagem de alerta para a preservação de nossas florestas e rios. A conscientizção sobre o uso e o cuidado com os nossos recursos naturais depende de cada um de nós”, disse Miguel Wanghan, presidente da agremiação.

O prefeito Nélio Aguiar, acompanhado dos secretários municipais Emir Aguiar (Governo), Luis Pixica (Cultura), Alaércio Cardoso (Turismo), Jean Murilo (Urbanismo), Sandra Santana (Assistência Social), Vânia Portela (Saúde), Maria José (Educação), prestigiou a apresentação do boto Cor de Rosa.

“É uma alegria muito grande poder voltamos a viver o Festival dos Botos dentro do Çairé. Ganha nossa cultura, os artistas, o povo de Alter e os turistas que vêem nos visitar neste período de festa. Tudo aqui é lindo”, disse o gestor municipal.

Os turistas ficaram encantados com a evolução do Cor de Rosa. “Ficamos todos impressionados com a apresentação do boto Cor de Rosa. Foi muito lindo e passa muita emoção para quem assistiu”, comentou Rayana Tavares, quem veio com a família de Mato Grosso para conhecer o Çairé.

A apresentação do Cor de Rosa foi acompanhada por três jurados que avaliaram os itens: Apresentador, Cantador, Rainha do Sairé, Cabocla Borari, Curandeiro, Rainha do Artesanato, Boto Homem, Boto Animal, Rainha do Lago Verde, Carimbó, Organização do conjunto folclórico, Alegorias; Ritual, Letra e música.

Neste sábado, 17, será a vez do boto Tucuxi fazer a sua apresentação a partir das 22h. A Prefeitura de Santarém fará a transmissão ao vivo por meio do Facebook e Youtube.

'O Çairé 2022 tem o patrocínio do Instituto Cultural Vale e Lei Federal de Incentivo à Cultura, Equatorial Energia e Lei Estadual de Incentivo à Cultura - Semear. A realização é de responsabilidade da Namazônia e da Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Semc).

FONTE:Comunicação/PMS