Boto Tucuxi celebrou a tradição desfilando na 2ª noite do Festival dos Botos

Um show de cores, criatividade, ritmo, dança e beleza. Assim foi a segunda e última noite do Festival dos Botos que celebrou na noite de ontem, 17, a cultura local, o folclore regional e os artistas que se doam e trabalham para realizar o belíssimo espetáculo. Dessa vez, a empolgação da galera ficou por conta do Boto Tucuxi que defendeu o tema “Amor que faz a tradição”.

Com o objetivo de alcançar o adversário rosa em número de títulos, o Tucuxi levou ao Lago dos Botos mais de 500 brincantes dentre itens e corpo coreográfico. Atualmente, o Boto Cor de Rosa é o atual campeão com 11 títulos e o Tucuxi tem 10.

Apresentação do Boto Tucuxi

Em 1h57 de apresentação, o compromisso com a fé, religiosidade, meio ambiente e tradição desfilou em forma de arte sob o comando do presidente do Grupo Sociocultural Boto Tucuxi, Toninho Araújo.

“O espetáculo Amor que faz a tradição é um musical que envolve dramaturgia e coreografias onde destacamos o trabalho dos nossos artistas de Alter do Chão responsáveis pela criação de todo o processo criativo da apresentação. Assim, demos destaque a biodiversidade, aos encantos locais e a tradição que é o enlace que sustenta nosso Festival”, disse Toninho.

Uma homenagem ao compositor e mestre da cultura popular Luis Alberto Chuica foi o destaque da noite. Chuica ‘veio’ em uma alegoria com cerca de 20 metros trazendo a Rainha do Çairé item Nº 03 que encerrou a apresentação.

Apresentação do Boto Tucuxi

A manifestação de arte e cultura atraiu turistas de todos os lugares do Brasil e do mundo. Natural do Paraná, a turista Camila Lopes se emocionou ao ver pela primeira vez o Festival. “Eu já conhecia Alter do Chão, mas não sabia dessa festa, então foi uma grata surpresa vir e me deparar com esse cenário paradisíaco que abriga uma festa tão linda.”

O Festival dos Botos foi prestigiado ainda por diversas autoridades municipais. O prefeito Nélio Aguiar parabenizou o empenho das agremiações e o talento dos artistas.

“Cada boto apresentou seu tema com maestria e mostrou muita beleza, criatividade e talento. Mais uma vez, a Prefeitura de Santarém montou uma super estrutura para oferecer um Çairé com segurança e beleza. Transmitimos ao vivo pelas nossas redes sociais para o mundo ver a cultura do nosso povo”, comentou o gestor municipal.

Apresentação do Boto Tucuxi

O Festival dos Botos faz parte do Çairé realizado em setembro no Distrito de Alter do Chão, Santarém (PA), e representa o lado profano da festa encenando a Lenda do Boto, narrativa folclórica do Pará.

A apuração da pontuação de cada boto será amanhã, 19, às 17h, no Lago dos Botos. Este ano, 15 itens foram avaliados por um corpo de jurados formado por quatro profissionais do setor de cultura.

O Çairé 2022 tem patrocínio master do Instituto Cultural Vale por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, pela Equatorial Energia e Lei Estadual de Incentivo à Cultura - Semear. A realização está sob a responsabilidade da Namazônia e Prefeitura de Santarém. A programação é no período de 15 a 19 de setembro, na Vila de Alter do Chão, em Santarém-PA.

