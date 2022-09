TAPAJAZZ,  Mostra Belém do Pará, encerra com grande público

O TAPAJAZZ Mostra Belém encerrou neste sábado, dia 17, em Belém do Pará, quando o Teatro Margarida Schivasappa recebeu um excelente público, lotando suas dependências, para assistir as apresentações Delcley Machado (Belém), Jaques Morelenbaum ( Rio de Janeiro) e Jane do Boc & Amazônia Jazz Band.

Foram três dias TapaJAzz, projeto que já é sucesso, e que segundo seus organizadores, o projeto foi idealizado pelo produtor e diretor Guilherme Taré, o qual começou como festival em Alter do Chão, há nove anos e há três anos se expandiu pra Belém, e segundo informações, já existe a possibilidade de se expandir para outras cidades do Pará e para capital amazonense, Manaus.

Durante os três dias. o Tapajazz, Mostra Belém, reuniu artistas nacionais e internacionais no palco do Teatro Margarida Schivasappa (Centur), como: Nego Nelson (Belém), Zé Paulo Becker (Rio de Janeiro), Trio Lobita (Belém), Amaro de Freitas (Recife), Grupo Wakerê (franco-brasileiro); Delcley Machado (Belém), Jaques Morelebaum (Rio de Janeiro); Jane Duboc e Amazônia Jazz Band.

Registramos algumas imagens, que mostram as apresentações dos artistas no último dia, sábado, dia 17.

www.obidos.net.br – Fotos de João Canto