IFPA abre edital de concurso público para professores com vagas para Óbidos

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ - IFPA, divulgou edital de Concurso Público para provimento de vagas de professores da Carreira do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico – EBTT, na classe inicial, com o objetivo de preencher 73 vagas do Quadro de Pessoal Permanente dos diversos Campi do Instituto, com 09 vagas para o IFPA – Campus Óbidos.

Para Óbidos serão ofertadas vagas para a seguintes cargos: Artes; Educação Física; Química; Biologia; História; Geografia; Filosofia; Engenharia Florestal e Agronomia.

As inscrições acontecerão no período de 27/09/2016 a 12/10/2016, no site do IFPA www.ifpa.edu.br, a prova objetiva está prevista para o dia 23/10/2016.

Leia o Edital na íntegra:

- EDITAL 2016

