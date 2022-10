Confirmado 2º Turno entre Lula e Bolsonaro e Elder Barbalho foi reeleito governador do Pará

Neste domingo, dia 02 de outubro de 2022, dia do aniversário de Óbidos que está completando 325 anos, o povo brasileiro viveu mais um momento de democracia, foi às urnas para escolher presidente, 27 governadores e 54 senadores, além de deputados federais e estaduais.

Para presidente haverá a disputa de 2º Turno entre LULA e Jair Bolsonaro, sendo que Lula ficou com 48,40% dos votos e Jair Bolsonarao 43,22% dos votos, até os 99,90% de urnas apurados.

No Pará, Hélder Barbalho foi reeleito Governador do Pará, o qual teve 70,39%, sendo que o 2º lugar ficou Zequina Barbosa com 27,15%, portanto, no Pará, não haverá segundo turno.

Óbidos

Em Óbidos, a eleição foi tranquila, entretanto o sonho de se ter um Deputado Estadual obidense ficou longe, pois os candidatos que colocaram seus nomes para disputar esse cargo receberam votação aquém do esperado e não chegaram nem perto de uma vaga.

Muitos candidatos de outros municípios foram para Óbidos e tiraram muitos votos dos obidenses que sonhavam com uma vaga para a ALEPA, pois há mais de 32 anos que isso não acontece, sendo que o último Deputado Estadual eleito por Óbidos, foi Haroldo Tavares (in memoriam).

Abaixo estamos postando os resultados das urnas para os candidatos a Deputado Estadual e Federal eleitos que mais receberam votos em Óbidos.

Deputados Federais eleitos que mais receberam votos em Óbidos

Deputados estaduais eleitos que receberam votos em Óbidos

Registramos algumas fotografias nas zonas eleitorais de Óbidos, veja:

