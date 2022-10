Confirmado 2º Turno entre Lula e Bolsonaro e Helder Barbalho foi reeleito governador do Pará

Neste domingo, dia 02 de outubro de 2022, dia do aniversário de Óbidos que está completando 325 anos, o povo brasileiro viveu mais um momento de democracia, foi às urnas para escolher presidente, 27 governadores e 54 senadores, além de deputados federais e estaduais.

Para presidente haverá a disputa de 2º Turno entre LULA e Jair Bolsonaro, sendo que Lula ficou com 48,40% dos votos e Jair Bolsonarao 43,22% dos votos, até os 99,90% de urnas apurados.

No Pará, Helder Barbalho foi reeleito Governador do Pará, o qual teve 70,39%, sendo que o 2º lugar ficou Zequina Barbosa com 27,15%, portanto, no Pará, não haverá segundo turno.

Óbidos

Em Óbidos, a eleição foi tranquila, entretanto o sonho de se ter um Deputado Estadual obidense ficou longe, pois os candidatos que colocaram seus nomes para disputar esse cargo receberam votação aquém do esperado e não chegaram nem perto de uma vaga.

Muitos candidatos de outros municípios foram para Óbidos e tiraram muitos votos dos obidenses que sonhavam com uma vaga para a ALEPA, pois há mais de 32 anos que isso não acontece, sendo que o último Deputado Estadual eleito por Óbidos, foi Haroldo Tavares (in memoriam).

A seguir estamos postando os resultados das urnas dos quatro candidatos eleitos para a Deputados Federais e seis Estaduais que mais receberam votos em Óbidos.

Deputados Federais eleitos que mais receberam votos em Óbidos. Fonte: Uol/Eleições/2022

Deputados estaduais eleitos que mais receberam votos em Óbidos. Fonte: Uol/Eleições/2022

Registramos algumas fotografias nas zonas eleitorais de Óbidos, veja:

