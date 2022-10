Vila União do Curumu realiza neste fim de semana a 32ª edição do Festival do Tucunaré

Evento cultural e esportivo, é um dos mais tradicionais do calendário do município de Óbidos.

Praias belíssimas, sol forte e muito vento para compensar o calor do verão Amazônico, esse é o clima peculiar dessa época do ano na conhecida Vila União do Curumu, distante 29 km da sede do município de Óbidos, que realizará de 7 a 9 de outubro o 32ª Festival do Tucunaré.

O evento faz parte do calendário cultural do município, e retorna ao formato original, na faixa de praia em que sempre foi realizado antes da pandemia da Covid-19.

Para a manutenção dessa manifestação cultural, uma equipe organizadora foi montada pelos moradores da vila, que definiram uma extensa programação, que inicia nesta sexta-feira (7) com a cerimônia de abertura e a apresentação das candidatas ao título de Rainha do Festival, além de uma série de atividades esportivas e atrações musicais no sábado (8). No domingo (9), durante todo o dia será realizado um evento na praia do Curumu, com música ao vivo, culinária diversificada a base de Tucunaré, além da escolha da Rainha do Festival.

A semana foi de muito trabalho para a comissão organizadora, com a preparação da estrutura de palco, cozinha, e na sede da Vila, na sede do Mirim, onde serão realizadas as programações de sexta e sábado.

Gilberto Sousa, membro da comissão, explica que os moradores se uniram para realizar o Festival, que terá toda a renda destinada ao melhoramento do barracão comunitário.

“Nos reunimos em cerca de dez moradores para encarar essa difícil tarefa de organizar e definir os três dias de programação do Festival do Tucunaré. Acertamos também que, todo o lucro vai ser destinado para melhorar a estrutura do nosso barracão comunitário, onde a maioria das ações da comunidade são realizadas”, explicou.

Para atender a grande demanda do consumo de Tucunaré, peixe bastante apreciado e requisitado nessa época do ano, serão disponibilizados, inicialmente, 250kg do pescado.

“Nossa equipe de cozinha já está trabalhando no cuidado e preparo para vários tipos de pratos que vão ser feitos. Tucunaré no molho branco, no molho vermelho, assado, frito e etc”, enfatizou Gilberto.

Incentivo

Com o apoio da Prefeitura de Óbidos, por meio das secretarias de Cultura e Turismo, Saúde e Infraestrutura, o Curumu está recebendo investimentos pontuais para garantir o bem-estar dos visitantes durante a programação do Festival.

A Secretaria de Saneamento, Urbanismo e Infraestrutura (Seurbi) enviou maquinários para recuperar o acesso à Vila e à praia tornando o trânsito mais seguro.

Na área da saúde, será destinado para o local uma equipe de socorristas para atuar caso haja necessidade, além do suporte dado pela Secretaria de Cultura, para a coordenação do evento.

