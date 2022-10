Trasladação encerra as romarias que antecedem o Círio de Nazaré

Antecedendo o Círio de Nazaré, neste sábado, dia 08, aconteceram várias romarias do Círio de Nazaré, as quais reuniram milhares de devotos de NS de Nazaré pelas ruas de Belém e Bahia de Guajará. Aconteceram as Romarias Rodoviária, Fluvial, Moto Romaria e Trasladação.

Romaria Rodoviária

Ainda na madrugada deste sábado (08), o fluxo de romeiros que seguiram em direção à igreja de Matriz de Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém era grande. O local foi o ponto de partida da 3ª procissão da quadra nazarena, a Romaria Rodoviária. A romaria saiu de Ananindeua quando milhares de devotos participaram do cortejo de cerca de 23km entre o município de Ananindeua até a orla do distrito de Icoaraci.

Romaria Fluvial

Ao chegar no porto de Icoaraci houve uma celebração no trapiche do distrito e pouco antes das 9h deste sábado (08), a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré foi levada ao navio da Marinha "Garnier Santiago" para dar início a quarta romaria da quadra nazarena: o Círio Fluvial, que levou a fé e devoção à Baia do Guajará.

A Romaria Fluvial levou cerca de duas horas entre Icoaraci até a Escadinha da Estação das Docas. Cerca de 50 mil pessoas e pouco mais de 400 embarcações participaram da romaria, além de 80 motos aquáticas, em um percurso em torno de 18,5 km.

Moto Romaria

Na Escadinha do Cais do Porto, após ser retirada do navio da Marinha Garnier Sampaio, a Imagem Peregrina seguiu a Moto Romaria pelas avenidas Presidente Vargas, Nazaré e Magalhães Barata, em direção ao Colégio Gentil Bittencourt.

Trasladação

A Trasladação é a última procissão do sábado (8), com a participação de um público estimado em 1,2 milhão de pessoas, que caminham pelas ruas de Belém. Em um percurso inverso ao Círio de Nazaré, a romaria leva a imagem da Basílica até a catedral da Sé, onde iniciará o Círio de Nazaré, neste domingo, dia 09, após a celebração de uma missa.

www.obidos.net.br – Fotos (1) Suelene Correa e Fotos (2) Agência Pará