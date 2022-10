Em Óbidos, missa na Catedral de Sant´Ana homenageia NS Aparecida e as crianças

O dia 12 de outubro foi escolhido o Dia de Nossa Senhora de Aparecida, padroeira do Brasil, sendo que neste dia é feriando nacional e recebe homenagens por todo território brasileiro.

A data foi escolhida em virtude de vários acontecimentos que ocorreram no Brasil, sendo que uma dessas datas foi a chegada de Cristóvão Colombo às Américas, em 12 de outubro de 1942. Além dela, em 12 de outubro de 1822, após a independência do Brasil, a nação ganhou seu primeiro imperador, Dom Pedro I.

O Dia de Nossa Senhora Aparecida foi oficialmente instituído a partir da Lei nº 6.802, de 30 de junho de 1980.

Em Óbidos, uma missa celebrada na Catedral de Sant´Ana homenageou Nossa Senhora de Aparecida, a qual foi presidida pelo Padre Emano Andrade, que recebeu os fiéis, com a presença de muitas crianças que foram prestigiar a Santa Missa.

Padre Emanuel, durante a homilia, lembrou do Dia das Crianças, que também acontece neste dia, o qual enfatizou a importância das crianças participarem das celebrações e também das mesmas possuírem uma boa formação religiosa e educacional, pois são as novas gerações do Brasil.

