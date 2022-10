BELÉM: Faltam 05 dias para a XV FIPA, no Hangar

Faltam 05 dias para a abertura da XV Feira da Indústria do Pará (FIPA), no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia. Ao todo, estão sendo aguardados 30 mil visitantes que poderão conferir nos mais de 70 estandes tudo o que é produzido pelo setor no Estado. Serão cerca de 100 empresas expositoras dos setores como mineração, energia, alimentos e bebidas, maquinário e confecção, além de entidades ligadas ao setor produtivo, sindicatos da indústria e instituições de fomento.

O evento agregará uma feira com exposição de produtos e serviços de empresas com atuação no Estado e uma ampla programação com cursos, workshops, palestras, fóruns e rodadas de negócios nacionais e internacionais, além de atrações culturais. Terá ainda torneio de robótica e competições de inovação voltadas para soluções que facilitem o dia a dia das indústrias.

Entre as ações especiais estarão o evento do SESI de reconhecimento das indústrias do Estado que investem em boas práticas em Gestão de Saúde e Segurança no Trabalho (SST); o lançamento da campanha Estágio Legal do IEL, que visa garantir mais segurança nas contratações e no desenvolvimento do estágio dentro das empresa; o Prêmio REDES de Desenvolvimento, que reconhece as indústrias que mais contribuem para a internalização das compras locais; e uma nova edição do Grand Prix SENAI de Inovação, competição aberta na qual as escuderias criam, desenvolvem e prototipam soluções inovadoras para desafios reais da indústria e da sociedade.

Realizada pela FIEPA, com correalização do SEBRAE no Pará, a XV FIPA conta com os patrocínios da Confederação Nacional da Indústria (CNI), SESI, SENAI, IEL e apoio do Governo do Pará; Hydro como patrocinadora Diamante; Extra Máquinas e XCMG do Brasil como patrocinadoras Prata; Norte Energia, como patrocinador Bronze. Os demais apoios são da Agropalma e da Equatorial Energia.

