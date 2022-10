Ufopa recebe exposição fotográfica sobre aldeias e comunidades ribeirinhas do rio Arapiuns

Estudantes, professores e visitantes da Ufopa poderão encontrar, de 17 de outubro a 17 de novembro, um refúgio amazônico na Unidade Tapajós. É que neste período a ONG ImageMagica irá expor o projeto “Olhares da Floresta”, numa parceria com a Universidade. No projeto, a relação da comunidade com a floresta, rios e costumes foi transformada em imagens e legendas, buscando assim despertar o olhar criativo e utilizar a fotografia como uma poderosa ferramenta de expressão.

Realizada pelo Ministério do Turismo, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, a mostra tem o objetivo de ampliar e fortalecer a representatividade cultural das aldeias e comunidades ribeirinhas do rio Arapiuns.

Com um barco que transportou a equipe da ONG, o projeto passou por 20 comunidades e aldeias que circundam o rio Arapium, ocasião em que foram percorridos mais de 140 quilômetros. Em média, mais de 500 pessoas participaram das oficinas entre crianças, jovens e idosos. Além da equipe da organização, moradores selecionados da região foram capacitados com a metodologia do projeto e integraram o time de educadores.

De acordo com morador da comunidade São Pedro e educador local do projeto, Benezildo Costa, com a exposição, os organizadores visam dar visibilidade a quem de fato está na Amazônia, a partir do olhar e sentimentos de quem vive nela. “Ter essa experiência de levar as oficinas não só para a minha, mas para outras comunidades é muito gratificante, pois cada uma traz um olhar diferente de como enxergam suas culturas. É uma iniciativa muito bacana poder ser visto através de uma fotografia e compartilhar com outras pessoas as nossas realidades”, enfatiza.

Na exposição poderão ser encontradas imagens que representam o povo amazônico de cada comunidade visitada, que compartilharam, além de belas fotografias, mensagens que despertam reflexão, consciência e respeito à diversidade cultural do Brasil.

FONTE: Comunicação/Ufopa