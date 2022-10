Áreas de Proteção Ambiental são tema no dia da Celebração das Áreas Protegidas e Conservadas

Com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre a importância da preservação ambiental, no dia 17 de outubro de 2019 foi criado o dia da Celebração das Áreas Protegidas. Pensando nesta data especial, a Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), em parceria com a Escola de Ensino Técnico do Pará Francisco Coimbra Lobato, realizou o 1º evento do tema na manhã desta segunda-feira (17), na Área de Proteção Ambiental (APA) do Saubal .

A equipe foi composta por biólogos e tecnólogos da Semma especializados nas questões relacionadas a APAs e contou com a presença de alunos do 4º ano do curso de Técnico em Meio Ambiente.

Durante a viagem foi realizada uma gincana de interação em que se passava um barbante e quem pegasse dizia o porquê de ter escolhido ser um técnico em meio ambiente, formando dessa forma uma rede de interação. Ao chegar à APA, os alunos receberam uma palestra sobre o processo de definição de uma APA, além de orientações sobre questões ambientais.

"Creio que essa visita até a APA do Saubal foi fundamental para acimentar o conhecimento que estamos passando para esses alunos, é verdade que podemos estudar sobre APAs na cidade, mas ir fisicamente até o local que se estuda dá uma outra dimensão ao aprendizado deles. Agora eles sabem como é uma APA e não apenas a imaginam de forma abstrata e por isso terão mais empenho em suas profissões após formadoApós a palestra, durante a viagem de volta, foi realizada mais uma gincana, dessa vez para testar os conhecimentos que foram adquiridos e valendo brindes em caso de acerto. "Achei muito empolgante nossa visita hoje, nós sempre víamos as Áreas de Proteção Ambiental apenas em livros e poder ver como uma é de verdade foi bem diferente do que imaginávamos. Além disso, gostei muito de como tudo foi conduzido pelos profissionais da Semma e creio que todos da minha turma se sentem da mesma forma, isso sem contar a interação mais descontraída que tivemos hoje através das gincanas que ajudou a quebrar um pouco o gelo e nos deixou mais à vontade." relatou Marcelle Moraes, aluna do 4º ano do curso de Técnico em Meio Ambiente da EETAPA Francisco Coimbra Lobato.", explicou Givanilce Trindade, Gestora Ambiental da Semma.

FONTE: omunicação/PMS