JURUTI: Abertura das Santas Missões Populares na Vila da Tabatinga

Na Paróquia Missionária de São Sebastião, Vila de Tabatinga, Juruti, aconteceu no dia 15 de outubro, a abertura das Santas Missões Populares, que se estenderá até o dia 23 de outubro.

Estão participando das missão, leigos e religiosos de toda a Diocese de Óbidos, também está presente a Irmã Vilani e as duas irmãs, Riuza e Joana da Congregação das Irmãs Franciscanas Hospitaleiras de São Paulo. “Vamos construir uma igreja que escuta e prática o Evangelho a exemplo de Cristo”.

A celebração de abertura contou com a presença do Administrador Paroquial da Paróquia Nossa Senhora da Saúde, Juruti, Padre Geraldo Rezende, que presidiu a Santa Missa, e a participação do Padre Nilton Mendes, Pároco da Paróquia São Sebastião, Tabatinga-Juruti.

“Agradecemos a todos os missionários que estão participando conosco desse importante evento”, comentou o celebrante.

Informações_e_fotos: Paróquia Missionária São Sebastião/Tabatinga-Jurut