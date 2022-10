MPPA firma acordo com Elecnor para reparação de áreas degradadas durante extensão da rede elétrica

A medida foi tomada devido danos decorrentes de abertura de vias de acesso para a implantação de torres de energia e subestações no eixo Oriximiná-Juruti-Parintins.

Nesta terça-feira, 18 de outubro, o Ministério Público do Pará (MPPA), por meio do Promotor de Justiça de Juruti, Nadilson Portilho Gomes, firmou um Acordo Judicial com a empresa Elecnor do Brasil LTDA, no valor de R$300.000 mil reais para indenização pelos danos materiais e morais à coletividade, além de medidas reparatórias da degradação ambiental e de monitoramento da recuperação das áreas atingidas.

A medida foi tomada devido denúncias de danos decorrentes de abertura de vias de acesso para a implantação de torres de energia e subestações no eixo Oriximiná-Juruti-Parintins, os quais danificaram alguns igarapés e cursos d’água.

A empresa apresentou um Relatório de Execução de Medidas de Recuperação nas áreas afetadas, contendo dados e imagens de pontos vistoriados, antes e depois do início de execução do projeto.

O projeto de recuperação inclui a revegetação das áreas degradadas para evitar o carregamento de solos, o surgimento de processos erosivos nas áreas trabalhadas e a prevenção ao processo de assoreamento, construção de canaletas com dissipadores de energia em forma de escadaria, acompanhamento e monitoramento da área a fim de garantir a completa recuperação e estabilização da área em que houve a intervenção em função da construção da estrada.

Com o acordo firmado, será extinta a Ação Civil Pública anteriormente ajuizada pelo MPPA, que discorria sobre o tema, requerendo ações contra os danos causados.

- Acesse aqui a Minuta do Acordo

Texto: Thiago Vasconcellos, Ascom MPPA