Festival de Cinema será realizado em Alter do Chão

O Festival de Cinema chega mais uma vez em Alter do Chão. A 4ª edição do evento deve ser realizada de 16 a 20 de novembro de 2022, presencialmente, na Praça 7 de setembro, e online através da plataforma de streaming exclusiva FestAlterPlay.

Para ter acesso, basta entrar e cadastrar-se gratuitamente. O site também dispõe do conteúdo das edições anteriores com filmes, palestras, debates, músicas, entre outros.

Com patrocínio do ICV – Instituto Cultural Vale, apoios da Prefeitura Municipal de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SEMC), da Embaixada da Espanha, do Parlamento Indígena do Brasil, do Condomínio Multimídia, da Fraga, Bekierman & Cristiano e da Soul Traveler, o Festival deve propagar conhecimento nas áreas do cinema, audiovisual, shows, palestras, debates, música, arte, e contar com a participação de estudantes das escolas municipais, estaduais, dos universitários, profissionais e moradores da região, além dos turistas do Brasil e exterior às margens do rio Tapajós, em plena Amazônia.

A divulgação dos selecionados para as Mostras Competitiva e Paralela será publicada em outubro no site oficial do Festival de Cinema de Alter do Chão www.festivaldealterdochao.com.br.

Este ano o Fest Alter também traz inovação, com uma "rodada de negócios", a partir dos canais de TV a cabo e distribuidoras, para que os produtores e diretores apresentem seus projetos.

A 4° edição do Festival de Cinema de Alter do Chão 2022 conta com 2.156 filmes, de mais de 100 países de todos os continentes, batendo recordes com mais de 140 filmes de 140 filmes inscritos diariamente.

Os filmes trazem temáticas indígenas, ambientais, amazônicos e comunitários com 158 filmes o que demonstram os objetivos do Festival em trazer oportunidades e visibilidade aos novos talentos; â preservação da Amazônia, suas etnias, ao meio ambiente, ao cinema do Brasil e de todo o mundo.

A Ucrânia participa com mais de 40 filmes inscritos neste momento em que estão vivendo em plena guerra e os temas desta edição são vários, entre eles: a Pandemia, Experimentais, LGBTQIA+, Ambiental, Indígena, Quilombolas, Ribeirinhos, Amazônico, Comunitário, Infantil, Animação, além das Mostras Especiais que serão realizadas.

Para o cartaz de todas as edições do festival é convidado um artista para apresentar a sua arte. Na 4° edição do Fest Alter 2022 foi convidado Jônatas de Amorim Branches, (conhecido como Kadois). Residente da cidade de Santarém nascido no interior, na comunidade de Vila Socorro, região do Lago Grande. Aos 19 anos mudou-se para a cidade de Santarém, onde teve o contato com o graffiti. Começou assim a estudar as técnicas, conceito e traços. Hoje traz em seus graffitis e em sua arte a identidade amazônica, representando a fauna, flora, o cotidiano dos ribeirinhos, a cultura, os povos indígenas e toda essa riqueza da nossa cultura regional. Um artista da Amazônia do Brasil e do mundo.

O Festival de Cinema de Alter do Chão proporciona oportunidades, cinema, cultura, educação, ciência, desenvolvimento socioeconômico regional e ambiental, a divulgação da preservação da Amazônia, das etnias indígenas, quilombolas, ribeirinhas, extrativistas, através da economia criativa e é totalmente gratuito.

