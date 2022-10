XV FIPA apresenta soluções inovadoras da indústria no Estado

Realizada há 30 anos pela Federação das Indústrias do Estado do Pará, a XV Feira da Indústria do Pará (FIPA) encerrou na noite deste sábado (22), com o registro de 30 mil visitantes durante os quatro dias do evento. O público presente no Hangar Centro de Convenções, em Belém, teve à disposição cerca de 100 estandes com exposição de produtos e serviços de pequenas, médias e grandes indústrias locais, nacionais e multinacionais, além de apresentações culturais, encontros técnicos, palestras e fóruns, rodadas de negócios, torneio de inovação e apresentações tecnológicas.

Segundo Ivanildo Pontes, coordenador geral do evento, após a pausa feita em função da pandemia, a FIPA retorna com estandes dinâmicos, apresentando o que há de mais moderno na produção industrial. “Nossa expectativa era fazer desta uma das melhores FIPAs já realizadas pelo Sistema FIEPA. Por isso, preparamos uma programação técnica bem diversificada e focada em temas atuais do mercado voltados para o aprimoramento profissional dos trabalhadores da indústria. Além disso, nossos expositores trouxeram para o evento estandes bem estruturados, dinâmicos, com produtos e soluções criativas, que demonstram a expertise e todo o potencial de negócios das empresas instaladas na região”, ressalta o diretor da FIEPA.

Com o tema ‘Aqui tem Indústria’, o evento buscou mostrar como a indústria contribui significativamente para a economia do Pará, gerando emprego, renda e desenvolvimento. Segundo o presidente do Sistema FIEPA, José Conrado Santos, o evento é parte importante das diversas iniciativas que a Federação promove voltadas para a valorização do setor. “A FIPA é um evento que nos traz muito orgulho, porque nele conseguimos apresentar todo o potencial da indústria do nosso Estado e o desenvolvimento econômico gerado ao longo dessa cadeia produtiva, mostrando que nossas empresas têm total competência para produzir com qualidade e responsabilidade socioambiental, para atender os mercados mais exigentes”, explica José Conrado.

De acordo com Conrado, por se tratar de um evento de grande visibilidade, a FIPA cumpre um papel importante de apresentar o potencial de investimentos existente no Estado. “Além disso, a Feira da Indústria do Pará também serve para promover o intercâmbio entre empresas compradoras e empresas fornecedoras, com o intuito de estabelecer novas parcerias e estimular ainda mais as compras de fornecedores locais, mostrando para Brasil e para o mundo que aqui tem indústria, tem trabalho e tem desenvolvimento”, afirma.

Com correalização do Sebrae no Pará, a XV FIPA conta com os patrocínios da Confederação Nacional da Indústria (CNI), SESI, SENAI, IEL e apoio do Governo do Pará; Vale e Hydro como patrocinadoras Diamante; Extra Máquinas e XCMG do Brasil como patrocinadoras Prata; Norte Energia e Banco do Brasil, como patrocinadores Bronze. Os demais apoios são da Agropalma e da Equatorial Energia.

Rodada Internacional - Com uma meta de US$ 2 milhões, a Fruit Amazon Business Meeting Brazil Edition, promovida durante a FIPA, pelo Centro Internacional de Negócios da FIEPA, superou as expectativas. Apenas do primeiro dia de encontros, a rodada internacional de negócios do setor industrial de fruticultura, gerou mais de US$ 6 milhões em negócios. Ao todo, a rodada reuniu 17 empresas, sendo 14 do Pará e 03 de Rondônia, e 06 compradores internacionais.

Para Rubens Magno, superintendente do Sebrae no Pará, o evento comprova, em mais uma edição, seu potencial para promover bons negócios para empreendedores paraenses. “É por isso que o Sebrae se junta à FIEPA, na realização da feira. A rodada internacional de negócios, por exemplo, uniu quem vende e quem compra no nosso Estado, no Brasil, e em outros países, como Estados Unidos e Canadá, com excelentes resultados. O saldo da FIPA 2022, com certeza, é muito positivo”, enfatiza Magno.

Sustentabilidade - Para Paula Marliere, gerente sênior de Relações Externas da Hydro, uma das patrocinadoras do evento, a feira é uma iniciativa importante para apresentar o trabalho socioambiental da indústria do Estado. “Foi maravilhoso ver as pessoas circulando pelo local e ver todo mundo junto novamente e empresas com uma diversidade de pautas mostrando suas iniciativas na área de sustentabilidade. Durante a feira, a Hydro participou com painéis sobre suas ambições de sustentabilidade, uma excelente oportunidade para mostrarmos nossas iniciativas relacionadas à sustentabilidade”, completa.

Representando o Governo do Estado, José Fernando de Mendonça Gomes Júnior, secretário de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia do Estado do Pará (Sedeme), prestigiou o fechamento do evento e parabenizou a organização da FIPA. “A Feira da Indústria mostra que precisamos acreditar no Estado e em todo potencial que temos aqui”, destacou.

ENCERRAMENTO – Ao final do evento, houve um sorteio de motos elétricas e o resultado do Grand Prix SENAI de Inovação, competição aberta na qual as escuderias criam, desenvolvem e prototipam soluções inovadoras para desafios reais da indústria e da sociedade. A equipe vencedora foi a Laranjeiros 4.0, da cidade de Paragominas. Em segundo lugar ficou a Pérolas do Tapajós (Santarém) e, em terceiro, a Liga Alpha, de Marabá. A empresa parceira desta edição, que lançou o desafio, foi a Suzano.

FONTE: Comunicação/FIEPA