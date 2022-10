Diocese de Óbidos e a Diocese de Würzburg celebram 10 anos de parceria

No último domingo (16), aconteceu em Wurtzburgo - Alemanha, a Santa Missa em celebração aos 10 anos de parceria entre a Diocese de Óbidos e a Diocese de Würzburg, selada pelo Bispo Dr. Friedhelm Hofmann e Dom Bernardo Johannes Bahlmann, OFM.

A Missa em ação de graças iniciou às 10h, horário local, no Mosteiro Beneditino de Münsterschwarzach, durante a celebração foi entregue a Imagem de Nossa Senhora de Nazaré ao Bispo Dr. Friedhelm Hofmann. Em seguida de uma feijoada brasileira, com apresentações culturais e danças tradicionais amazônicas, celebrando a Caminhada Pastoral da Igreja na Amazônia.

Nas palavras do Pároco da Paróquia Missionária Sagrado Coração de Jesus, Padre Ademir de Paula, a cerimônia foi emocionante e significativa para toda a delegação da Diocese de Óbidos, que desde o dia 11 de outubro, está hospedada no Mosteiro Beneditino de Münsterschwarzach, no estado alemão Baviera.

No dia 18, a delegação viajou para Hammelburg, no referido estado, para visitar a Paróquia São João Batista, que desde 2019 mantém parceria com a Paróquia Missionária do Sagrado Coração de Jesus, em Juruti Velho.

Em cada visita, como ato simbólico, são plantadas mudas de árvores brasileiras para celebrar a parceria entre as Paróquias e Dioceses.

Informações:Paróquia Missionária Sagrado Coração de Jesus/Juruti Velho

FONTE:Diocese de Óbidos