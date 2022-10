Representantes do Patrimônio Histórico do Pará realizam visita técnica em prédios históricos de Óbidos

O objetivo da visita é ajudar o município a construir um plano de revitalização dos prédios históricos sem que sejam alteradom os traços originais.

Nesta segunda-feira, (24), representantes do Departamento do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural (DPHAC) do Estado, ligados ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), estiveram em Óbidos realizando vistoria técnica em um dos prédios históricos mais importantes do município, que representa um marco na história de nossa cidade, o palácio José Veríssimo.

O principal objetivo da visita é entender quais os principais problemas estruturais do prédio, para que assim, o órgão possa ajudar o município a construir um plano de revitalização do espaço, sem que seja alterado os traços originais do prédio.

Na visita, esteve presente a diretora do DPHAC, Karina Moriya, que ressaltou. "Estamos aqui fazendo essa visita com objetivo de garantir que todas as características originais dos prédios históricos, sejam mantidos, por isso, nosso objetivo é ajudar o setor de planejamento do município, a construir um projeto que atenda a necessidade do espaço”.

O DPHAC deve trabalhar em um relatório, contendo as informações sobre a atual situação do prédio. O documento deverá ser enviado para o município.

FONTE: Comunicação/PMO